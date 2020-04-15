Anthony Nwakaeme: Şampiyonluğa çok yakındık! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Nwakaeme: Şampiyonluğa çok yakındık!

: Şampiyonluğa çok yakındık!

Anthony Nwakaeme: Şampiyonluğa çok yakındık!

'un 'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu yaptığı açıklamada "Liderdik ve şampiyonluğa çok yakındık" ifadelerini kullandı.

2018-19 sezonu öncesinde ekibi 'dan 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen , 'un en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

Nijeryalı oyuncu son iki sezonda 'de forma giydiği 51 maçta 38 gole direkt katkı sağladı ve bu alanda devinin en iyisi oldu. (20 gol 18 asist).

31 yaşındaki sol kanat, "Corona virüsü futbolu durdurdu. Liderdik ve şampiyonluğa çok yakındık. Bizim için büyük şanssızlık oldu ancak yine de kupayı alacağız" açıklamasını yaptı.

  1. 15.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anthony Nwakaeme: Şampiyonluğa çok yakındık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA