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09 Nisan 2020, Perşembe
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Şota: Astımım var

Şota: Astımım var

Gürcü teknik adam Şota, Vice'a konuştu ve koronavirüs günlerini anlattı. 'un eski hocası, "Özbekistan'dan ayrılarak 'a geldim. 'da çalıştığım dönemde İstanbul'da bir ev aldım. Burada yaşıyoruz. Tüm ailem yanımda. Astımım olduğu için çok dikkatli davranıp evden çıkmıyorum" ifadesini kullandı.

Gürcü teknik adam Şota, Vice'a konuştu ve koronavirüs günlerini anlattı. 'un eski hocası, "Özbekistan'dan ayrılarak 'a geldim. 'da çalıştığım dönemde İstanbul'da bir ev aldım. Burada yaşıyoruz. Tüm ailem yanımda. Astımım olduğu için çok dikkatli davranıp evden çıkmıyorum" ifadesini kullandı.
  1. 9.4.2020
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