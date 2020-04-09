Mikel yanlış yaptı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Mikel yanlış yaptı

Mikel yanlış yaptı

Mikel yanlış yaptı

Corona virüsü nedeniyle 'dan ayrılan 'e Nijeryalı eski kaleci 'ten eleştiri geldi. basınında Legit'e konuşan Joseph, "Sorunu yazmak iyi bir yaklaşım değildi. kaptanı ile söylemeliydi. Bize iş veren kulüplere karşı daha dikkatli olmalıyız" dedi.

Corona virüsü nedeniyle 'dan ayrılan 'e Nijeryalı eski kaleci 'ten eleştiri geldi. basınında Legit'e konuşan Joseph, "Sorunu yazmak iyi bir yaklaşım değildi. kaptanı ile söylemeliydi. Bize iş veren kulüplere karşı daha dikkatli olmalıyız" dedi.
  1. 9.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mikel yanlış yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA