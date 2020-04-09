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09 Nisan 2020, Perşembe
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’ye büyük onur

Fatih Tekke’ye büyük onur

Rus kulübü Zenit, takımda bugüne kadar forma giymiş en skorer oluşan bir kadro paylaştı. 11'inde efsanesi ve bir dönem 'de forma giyen Brezilyalı yıldız Giuliano da kendine yer buldu.

Rus kulübü Zenit, takımda bugüne kadar forma giymiş en skorer oluşan bir kadro paylaştı. 11'inde efsanesi ve bir dönem 'de forma giyen Brezilyalı yıldız Giuliano da kendine yer buldu.
  1. 9.4.2020
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