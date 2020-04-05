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05 Nisan 2020, Pazar
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’a anma mesajı

Süha Akçay’a anma mesajı

ekibinin 20 kurucu üyesinden biri olan vefatının 23. yıl dönümünde saygıyla anıldı.

ekibinin 20 kurucu üyesinden biri olan vefatının 23. yıl dönümünde saygıyla anıldı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "4 Nisan 1997 tarihinde aramızdan ayrılan Süha Akçay'ı saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" denildi. kurulduğunda Akçay 26 yaşındaydı. En genç kurucu unvanına sahipti. Farklı dönemlerde de yöneticilik yapmıştı.
  1. 5.4.2020
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