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05 Nisan 2020, Pazar
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En özel paslaşma

En özel paslaşma

'un yıldız isimleri ’na yardım yağdırıyor.

Başkan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla bilinen 'na yardım yağıyor. Türk halkının büyük bir ilgiyle katıldığı organizasyona Tarabzonsporlu futbolcular da arka arkaya dahil oluyor. Sosyal medyadan birbirlerine 'pas atan' oyuncular takım içinde yardım parası biriktiriyor. Abdülkadir Ömür "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını Uğurcan'a atıyorum" sözleriyle fitili yakmıştı. Uğurcan da "İçerisinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısü sürede atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Maaşımın yüzde 20'sini bağışlıyorum ve pası 'ya atıyorum" dedi. A. Parmak'tan Erce'ye, Hüseyin'den Bilal'e tüm takım birbirine dayanışma pası atıyor.
  1. 5.4.2020
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