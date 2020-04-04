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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Son dakika: bombası! Avrupa devi...

Son dakika: Uğurcan Çakır bombası! Avrupa devi...

Sattığı oyunculardan elde ettiği bonservis bedelleri ile dikkatleri üzerinde çeken ekibi , bu kez de kalecisini Avrupa'nın dev bir kulübüne göndermenin hesaplarını yapıyor. Portekiz temsilcisi, Vlachodimos'un yerini ise 'un başarılı eldiveni ile doldurmayı planlıyor. İşte Portekiz basınında yer alan o iddia... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

O ismi satıp Uğurcan'ı alacaklar! Plan belli olduPortekiz Ligi takımlarından , birçok yıldız futbolcunun çıkış noktası olarak gösteriliyor. Aldığı ya da yetiştirdiği isimleri yüksek bedellere satarak bonservis zengini olan kulübün bu kez kalecisi Odysseas Vlachodimos gündemde...

25 yaşındaki Yunan file bekçisinin Avrupa'dan talipleri artarken, son olarak Milan ve 'nin devreye girdiği ve genç eldiveni yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi. basınından A Bola'da yer alan habere göre ise Benfica, kalecisinin yerini 'un genç eldiveni ile doldurmak istiyor.

Gazete, Uğurcan Çakır'ın Vlachodimos'un yerine alınabilecek 1 numaralı aday olduğunu yazdı ve Arsenal, Tottenham, Liverpool ve Leicester'ın da genç file bekçisiyle ilgilendiğini duyurdu.

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  1. 04.04.2020
  2. Güncelleme: 04.04.2020 12:19
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