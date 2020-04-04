Son dakika: Uğurcan Çakır bombası! Avrupa devi...
Sattığı oyunculardan elde ettiği bonservis bedelleri ile dikkatleri üzerinde çeken Portekiz ekibi Benfica, bu kez de kalecisini Avrupa'nın dev bir kulübüne göndermenin hesaplarını yapıyor. Portekiz temsilcisi, Vlachodimos'un yerini ise Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır ile doldurmayı planlıyor. İşte Portekiz basınında yer alan o iddia... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
O ismi satıp Uğurcan'ı alacaklar! Plan belli olduPortekiz Ligi takımlarından Benfica, birçok yıldız futbolcunun çıkış noktası olarak gösteriliyor. Aldığı ya da yetiştirdiği isimleri yüksek bedellere satarak bonservis zengini olan kulübün bu kez kalecisi Odysseas Vlachodimos gündemde...
25 yaşındaki Yunan file bekçisinin Avrupa'dan talipleri artarken, son olarak Milan ve Napoli'nin devreye girdiği ve genç eldiveni yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi. Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre ise Benfica, kalecisinin yerini Trabzonspor'un genç eldiveni Uğurcan Çakır ile doldurmak istiyor.
Gazete, Uğurcan Çakır'ın Vlachodimos'un yerine alınabilecek 1 numaralı aday olduğunu yazdı ve Arsenal, Tottenham, Liverpool ve Leicester'ın da genç file bekçisiyle ilgilendiğini duyurdu.
- 04.04.2020
- Güncelleme: 04.04.2020 12:19
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Uğurcan Çakır bombası! Avrupa devi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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