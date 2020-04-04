Sosa'nın çağı!

Karadeniz devinin süper yıldızı Jose Sosa, maçlardaki performansının yanı sıra kaptanlık görevini, hakkını vererek yapması nedeniyle tam bir lider gibi davranıyor. Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan bordo-mavililerin maestrosu, bu sezonki performansı ile büyülüyor. Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu, kendini fazlasıyla aştı. Tangocu, Karadeniz ekibine katıldığı ilk senede 27 maçta sadece 2 asist yapabildi. Geçen sezon ise 30 karşılaşmaya çıktı ve 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi. Yıldız futbolcu, bu sezon ise Fırtına'daki en verimli dönemine ulaştı. Sosa, 36 maçta 8 gol attı ve 10 da asist yaptı.

REKORA SADECE DÖRT KALDI

34 yaşındaki oyuncu, kariyerindeki en verimli sezonunu ise Beşiktaş'ta oynadı. Siyahbeyazlı forma altında 2015- 16 sezonunda 41 maçta 9 gol ve 13 asiste ulaşan Sosa, bir daha bu sayının yanına bile yaklaşamadı. Corona virüsü nedeniyle duran futbol sezonu eğer tekrar başlayabilirse sezonun geri kalanında Türkiye Kupası ve Süper Lig'de en az 10 maça daha çıkacak olan 1.79 boyundaki orta saha, bu süre içerisinde 4 gole katkı verirse bireysel rekorunu egale edecek, 5'e çıkarsa kariyerinin en verimli sezonuna ulaşacak. Takımı sahiplenen, arkadaşlarını saha içinde organize eden Sosa, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de en büyük yardımcılarından biri durumunda.

PAS PROFESÖRÜ

Kaptan Sosa, bu sezon istatiktikleri ile parlıyor. Arjantinli yıldız; ceza sahası dışından en fazla gol atan (4), en fazla pas yapan (1502), en fazla ortadan kilit pas veren (40), yine kornerden en fazla kilit pas veren (24) isim oldu. Sosa bunun yanı sıra en fazla pas engelleyen (38) oyuncu olarak öne çıktı. Sorumluluk aldığı için de en fazla başarısız korner (62) atan ve en fazla çalım yiyen (60) isim olmaktan da kurtulamadı.

BEN DE BEKLİYORUM

Corona virüsü tüm dünyada futbola ağır darbe indirirken, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan kaptan Sosa da geleceği ile ilgili nasıl bir adım atılacağını sabırsızlıkla bekliyor. 34 yaşındaki maestro, Arjantin'de bir radyoya yaptığı açıklamada, "Trabzonspor ile sözleşmem haziran ayında bitiyor. Liglerin askıya alınmasıyla durumum ne olacak bilmiyorum" diyerek yaşadığı endişenin altını çizdi.