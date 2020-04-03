Jose Sosa'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' destekler çığ gibi büyüyor. Son olarak Trabzonspor'un yıldız ismi Jose Sosa, Uğurcan Çakır'ın kendisine gönderdiği 'pası' değerlendirerek kampanyaya destek vereceğini açıkladı.

Arjantinli yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Uğurcan'ın attığı dayanışma pasını Trabzonspor'un yabancı futbolcuları adına alıyorum ve kendi ülkelerimize de yaptığımız gibi, bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına yardımda bulunuyoruz ve pası Hüseyin Türkmen'e atıyoruz.