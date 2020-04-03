Jose Sosa'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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'dan ''na büyük destek!

Jose Sosa'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek!

'un yıldız ismi , Başkan 'ın başlattığı ''na destek olarak gönülleri fethetti. Trabzonspor'un tüm yabancı oyuncuları adına 'ın çağrısına sosyal medyadan cevap veren Arjantinli futbolcu, "Bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına yardımda bulunuyoruz ve pası 'e atıyoruz" ifadesini kullandı.

Başkan 'ın başlattığı ''na' destekler çığ gibi büyüyor. Son olarak 'un yıldız ismi , 'ın kendisine gönderdiği 'pası' değerlendirerek kampanyaya destek vereceğini açıkladı.

Arjantinli yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Uğurcan'ın attığı dayanışma pasını Trabzonspor'un yabancı futbolcuları adına alıyorum ve kendi ülkelerimize de yaptığımız gibi, bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına yardımda bulunuyoruz ve pası 'e atıyoruz.

  1. 03.04.2020
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