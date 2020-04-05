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05 Nisan 2020, Pazar
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Obi Mikel Botafogo’ya

Obi Mikel Botafogo’ya

ile yollarını ayıran 'in yeni rotası olacak. Nijeryalı futbolcunun Botafogo ile görüşmelerinin hızlandığı öğrenildi.

ile yollarını ayıran 'in yeni rotası olacak. Nijeryalı futbolcunun Botafogo ile görüşmelerinin hızlandığı öğrenildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun kısa süre içinde Brezilya temsilcisine resmi imzayı atabileceği vurgulandı. Mikel, bordo-mavili formayı 27 kez taşımış. Gol veya asist üretememişti
  1. 5.4.2020
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