Bilal Başacıkoğlu: En şakacısı Nwakaeme - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Bilal Başacıkoğlu: En şakacısı Nwakaeme

: En şakacısı Nwakaeme

Bilal Başacıkoğlu: En şakacısı Nwakaeme

Devre arası transferlerinden , dergisine samimi açıklamalar yaptı.

Gördüğü en tembel ve en şakacı futbolcunun Nwakaeme olduğunu belirten Bilal, "En yeteneklisi ise Abdülkadir Ömür. En cimrisi Pereira ve en bonkörü Abdurrahim Dursun" diyerek arkaşlarının özelliklerini açıkladı.

  1. 3.4.2020
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