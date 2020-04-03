Bilal Başacıkoğlu: En şakacısı Nwakaeme
Devre arası transferlerinden Bilal Başacıkoğlu, Trabzonspor dergisine samimi açıklamalar yaptı.
Gördüğü en tembel ve en şakacı futbolcunun Nwakaeme olduğunu belirten Bilal, "En yeteneklisi ise Abdülkadir Ömür. En cimrisi Pereira ve en bonkörü Abdurrahim Dursun" diyerek arkaşlarının özelliklerini açıkladı.
- 3.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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