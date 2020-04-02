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02 Nisan 2020, Perşembe
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Fırtına’nın askerleri

Fırtına’nın askerleri

 devinde bu sezon 3 kulvardaki maçlarda da görev yapan , 39 karşılaşmada 3 bin 152 dakika sahada kalarak takımda en fazla süre alan isim oldu.

devinde bu sezon 3 kulvardaki maçlarda da görev yapan , 39 karşılaşmada 3 bin 152 dakika sahada kalarak takımda en fazla süre alan isim oldu. Golcü oyuncuyu 37 maçta 2 bin 997 dakika forma giyen Nwakaeme takip etti. Bu iki isimin ardından 36 maçta 2 bin 988 dakika görev yapan Sosa ve 33 maçta 2 bin 936 dakika oynayan Uğurcan geldi. 'da en fazla forma giyen bu 4 isimi, 2 bin 821 dakika ile Novak, 2 bin 624 dakika ile Pereira ve 2 bin 497 dakika ile de A.Parmak izledi.
  1. 2.4.2020
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