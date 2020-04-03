Hüseyin Çimşir'den savunma dersleri
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, lige verilen arada dersine çalışıyor… Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen takımındaki eksikleri gidermek için hem eski maçları hem de oyuncularının verilerini detaylı analiz eden 40 yaşındaki hocanın önceliği savunmadaki sıkıntıyı gidermek.
Devre arasında savunmaya yapılan takviyelere rağmen hatalı goller yemeye devam eden bordo-mavililer, ikinci yarıdaki 9 maçta kalesinde 9 gol gördü. Bu yarıda çoğu maçta savunmadaki sayısal çoğunluğun Fırtına'da olmasına karşın yenen basit goller 6 puana da mal oldu. Beşiktaş derbisinde Vida, Gaziantep FK maçında Kayode ve Başakşehir maçında Demba Ba'nın gollerinde savunma saç baş yoldurdu.
- 3.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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