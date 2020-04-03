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03 Nisan 2020, Cuma
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'den savunma dersleri

Hüseyin Çimşir'den savunma dersleri

Teknik direktör , lige verilen arada dersine çalışıyor… Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen takımındaki eksikleri gidermek için hem eski maçları hem de oyuncularının verilerini detaylı analiz eden 40 yaşındaki hocanın önceliği savunmadaki sıkıntıyı gidermek.

Devre arasında savunmaya yapılan takviyelere rağmen hatalı goller yemeye devam eden bordo-mavililer, ikinci yarıdaki 9 maçta kalesinde 9 gol gördü. Bu yarıda çoğu maçta savunmadaki sayısal çoğunluğun Fırtına'da olmasına karşın yenen basit goller 6 puana da mal oldu. derbisinde Vida, FK maçında Kayode ve maçında 'nın gollerinde savunma saç baş yoldurdu.

  1. 3.4.2020
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