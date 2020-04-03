Hüseyin Çimşir'den savunma dersleri

Devre arasında savunmaya yapılan takviyelere rağmen hatalı goller yemeye devam eden bordo-mavililer, ikinci yarıdaki 9 maçta kalesinde 9 gol gördü. Bu yarıda çoğu maçta savunmadaki sayısal çoğunluğun Fırtına'da olmasına karşın yenen basit goller 6 puana da mal oldu. Beşiktaş derbisinde Vida, Gaziantep FK maçında Kayode ve Başakşehir maçında Demba Ba'nın gollerinde savunma saç baş yoldurdu.