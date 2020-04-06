Arşivler açıldı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Arşivler açıldı

Arşivler açıldı

Arşivler açıldı

Bordo-mavili kulüpten taraftara büyük hizmet... koronavirüs sebebiyle herkesin evde oturduğu dönemde 2 yıllık dergi sayılarını ücretsiz erişime açtı.

Bordo-mavili kulüpten taraftara büyük hizmet... koronavirüs sebebiyle herkesin evde oturduğu dönemde 2 yıllık dergi sayılarını ücretsiz erişime açtı. Böylece ekibine gönül verenler, resmi hesaplardan paylaşılan link üzerinden geçmiş sayıları okuyabilecek.

  1. 6.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arşivler açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA