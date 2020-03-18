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18 Mart 2020, Çarşamba
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gönderildi

Obi Mikel gönderildi

, Sturridge'nin ardından ile de yollarını ayırdı. Sezon başında 2+1 yıllık imza attırılan 32 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Koronavirüs nedeniyle 'in iptal edilmesini istemiş ve "Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda oynamak istemiyorum" demişti. Ardından idmanlara da çıkmak istemediği belirten futbolcu ile dün yönetim masaya oturdu. Takımın huzurunu bozduğu gerekçesiyle de yollar ayrıldı.

, Sturridge'nin ardından ile de yollarını ayırdı. Sezon başında 2+1 yıllık imza attırılan 32 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Koronavirüs nedeniyle 'in iptal edilmesini istemiş ve "Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda oynamak istemiyorum" demişti. Ardından idmanlara da çıkmak istemediği belirten futbolcu ile dün yönetim masaya oturdu. Takımın huzurunu bozduğu gerekçesiyle de yollar ayrıldı. Kulübün resmi sitesinden KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimiz ile Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli futbolcu sözleşmesi feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir" denildi. devi ile 27 maç çıkan (1944 dakikada forma giydi) 1.88 boyundaki futbolcu gol ve asist üretemedi.
  1. 18.3.2020
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