Obi Mikel gönderildi
Trabzonspor, Sturridge'nin ardından Obi Mikel ile de yollarını ayırdı. Sezon başında 2+1 yıllık imza attırılan 32 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'in iptal edilmesini istemiş ve "Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum" demişti. Ardından idmanlara da çıkmak istemediği belirten futbolcu ile dün yönetim masaya oturdu. Takımın huzurunu bozduğu gerekçesiyle de yollar ayrıldı.
- 18.3.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Obi Mikel gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.