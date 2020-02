Filip Novak'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Filip Novak'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti.

Bordo-mavili ekiple yeni mukavele imzalamayan Novak konusunda iddialar kafaları karıştırırken, Norveçli futbolcunun menajerinden açıklama geldi.

Haber61'e konuşan Mithat Halis, "Novak sadece işine bakıyor. Şu an görüştüğü tek takım Trabzonspor. Kulüplerin durumu belli. Kulüp şu an bir şey imzalayamıyor. Menajerlik komisyonu hakkında anlaşılmadığı iddiaları da doğru değil. Prensip olarak anlaştık. Novak'ın şu an kafasında soru işareti de yok. Konsantrasyonunu da bozmuyor" diyerek spekülasyonları yalanladı.

Fırtına'da bu sezon 27 karşılaşmada forma giyen Filip Novak, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.