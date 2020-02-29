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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Filip Novak'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

'ın menajerinden açıklaması

Filip Novak'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu 'ın menajeri , Çekyalı sol bekin sezon sonunda 'a gideceği iddialarına yanıt verdi.

Şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden 'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 'ın 'a olacağı iddia edilmişti.

Bordo-mavili ekiple yeni mukavele imzalamayan Novak konusunda iddialar kafaları karıştırırken, Norveçli futbolcunun menajerinden açıklama geldi.

Haber61'e konuşan , "Novak sadece işine bakıyor. Şu an görüştüğü tek takım Trabzonspor. Kulüplerin durumu belli. Kulüp şu an bir şey imzalayamıyor. Menajerlik komisyonu hakkında anlaşılmadığı iddiaları da doğru değil. Prensip olarak anlaştık. Novak'ın şu an kafasında soru işareti de yok. Konsantrasyonunu da bozmuyor" diyerek spekülasyonları yalanladı.

Fırtına'da bu sezon 27 karşılaşmada forma giyen Filip Novak, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 29.02.2020
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