Tarihi transferi İspanyollar duyurdu! 'Real Madrid'den Alexander Sörloth'a...'

2019-20 yaz transfer sezonunda Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan kiralık olarak Trabzonspor'un yolunu tutan Alexander Sörloth, bordo mavililerde gösterdiği performansla dünya devlerinin radarına girdi...

El Mundo Deportivo'nun manşetlerine taşıdığı haberde, Real Madrid'in, Sörloth'u gözlem altına aldığı kaydedilirken, Beşiktaş maçını analiz ettiği ve Norveçli golcüyü sezon sonuna dek takip edeceğini bildirdi.

Haberin detaylarında yer alan bilgilerde, 1 yıllığında Crystal Palace'dan kiralanan Alexander Sörloth'un, Trabzonspor'un Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olmasının en önemli etmenlerinden biri olduğu kaydedilirken, çıktığı 22 müsabakada 19 golü rakip filelere göndermesiyle takımının en skorer ismi olduğunun altı çizildi.

GEÇMİŞTE TAKİP EDİLMEDİ

Sörloth'un daha önce Avrupa devleri tarafından fark edilmediğine değinilen haberde, genç Norveçlinin yükselişini takip eden kulüplerin başında Real Madrid'in geldiği yazıldı.

"REAL MADRID'İN BENİ İZLEDİĞİNİ SOYUNMA ODASINDA GÖRDÜM"

El Mundo Deportivo, Sörloth'un Real Madrid ile ilgili yaptığı konuşmasına da yer verirken. Maç sonrasında, "Beşiktaş maçından önce soyunma odasında telefonuma baktım. Arkadaşlarımla yer aldığım grupta haberi gördüm. Maça çıkmadan önce bunu görmek özel bir andı. Kendime güvenim arttı, yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bana doğrudan bir teklif gelmedi, ben de sadece söylentileri biliyorum. Real Madrid ile adımın anılması çok özel bir şey." dediği konuşmasını da okuyucularına aktardı.

GORAN SÖRLOTH: MADRID'IN BARÇA'YI YAKABİLMESİ İÇİN...

Öte yandan Alexander Sörloth gibi futbolcu olan Norveçli golcünün babası Goran Sörloth'un oğlu için yaptığı, "Real Madrid'in, Barcelona'yı yakalayabilmesi için Alexander Sörloth'a ihtiyacı var" ifadeleri de haberin içeriğinde dikkat çeken bir diğer kısım oldu.

"TÜRKİYE'DE PATLAYAN 1.95 BOYUNDA FORVET"

Haberin son bölümünde Sörloth'un fiziksel özelliğine ve form grafiğine değinilirken, "Alexander Sörloth çok uzun bir forvet (1,95). Trabzonspor'un '9'u, Türkiye'de, her oyuncunun ihtiyaç duyacağı istikrarı buldu ve bununla beraber hedeflerine de ulaştı. Golcü futbolcunun yolu Türkiye'ye gelmeden önce Norveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere ve Belçika'dan geçmişti. Daha önce Sörloth'un bu denli iyi rakamları yoktu. Öte yandan, Norveçli golcünün bir sezonda en çok forma giydiği dakika sayısı olan 1968'i egale etmek için sadece 7 dakikası kaldı. Gol sayısına bakıldığında kendi kariyerini aştı. Ayrıca, bu yıl bir forvet için önemli olan 20 gol barajını aşacağını gösteriyor." denildi.