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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Kızları ile kutladı

Kızları ile kutladı

maçın ardından kızlarıyla birlikte sahada oynayarak galibiyeti kutladı.

maçın ardından kızlarıyla birlikte sahada oynayarak galibiyeti kutladı. Sosa'nın kızları gol attığında tüm tribünlerden tezahürat yapıldı. Kaleci Uğurcan Çakır, koşarak teknik direktör Hüseyin Çimşir'in üzerine atlarken, Sörloth ise tribünleri dolaşarak selamladı.
  1. 17.2.2020
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