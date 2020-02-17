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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Dillendirmeden...

Dillendirmeden...

Ndiaye: 6 puanlık bir maç kazandık. Şampiyonluğu fazla dillendirmeden adım adım hedefe gidiyoruz.

devinin yıldız isimlerden Ndiaye, galibiyeti sonrası şampiyonluk mesajı verdi. 29 yaşındaki Senegalli orta saha, "Bugün ligin tepesine çıkmak için çok önemli bir karşılaşma oynadık. 6 puanlık maçtı. Zor olacağını biliyorduk. İyi bir iş ortaya koyduk. Bundan sonra daha sıkı çalışmamıza devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şampiyonluk hakkında çok fazla düşünmeden, dillendirmeden, hafta hafta bakıp devam etmeliyiz. Çok iyi oyuncu grubumuz var. Şampiyonluğu çok fazla dillendirmeden hedefe ilerliyoruz" ifadesini kullandı.
  1. 17.2.2020
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