Hüseyin Çimşir'den Anthony Nwakaeme açıklaması
Trabzonspor Teknik Direkörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig’in 22’nci haftasında Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunurken, Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla alakalı da konuştu.
Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekipte mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Hüseyin Çimşir, uzun bir aradan sonra liderliğe yükselmelerinin mutluluk verici olduğunu söyledi.
Çimşir, "Benim için lider olmak değil sezon sonunu lider bitirebilmek önemli. 65-70 dakika oyunun hakimi bizdik. Hem tempo, oyunu forse etme anlamında ciddi pozisyonlarımız var. Skoru 3-4 yapabilsek çok daha farklı olabilirdi. 2-0'dan sonra rakip oyun içinde kalmaya çalıştı. Skoru artıramadığımız için, skorun verdiği geri çekilmeler oldu" diye konuştu.
"1 OYUNCU ÜZERİNDEN GALİBİYETİ DEĞERLENDİRMEK DOĞRU DEĞİL"
Beşiktaş maçında cezası nedeniyle oynayamayacak olan Obi Mikel'in takım için önemli oyuncu olduğunu ifade eden Çimşir, 5 oyuncularının daha sarı kart sınırında olduğunu, yollarına sağlam oyuncularla devam edeceklerini anlattı. Çimşir, Rıza Çalımbay'ın Sörloth'un oynamasına şok oldukları biçiminde açıklamalarının sorulması üzerine de "Sörloth için normal şartlarda bizim beklediğimiz 1 maç cezaydı. 2 maç verdiler, sonra hatalarından döndüler. Hem Sörloth hem diğer oyuncuların performansı gayet iyiydi. Özellikle 65-70 dakika iyi oyun oynadığımızı düşünüyorum. Sadece 1 oyuncu üzerinden galibiyeti değerlendirmek doğru değil" yanıtını verdi.
NWAKAEME'NİN ARKA ADALESİNDE GERİLME
Maçtan sakatlığı nedeniyle çıkan Nwakaeme'nin durumunun ciddi olacağını düşünmediğini kaydeden Çimşir, "Arka adalesinde gerilme olduğunu söyledi. Biz de çok riske etmedik, kendi de çıkmak istedi. Yarın tablo daha net oturur çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir iki gün içinde durumuyla alakalı net bilgilendirme yaparız" ifadelerinde bulundu.
- 16.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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