Hüseyin Çimşir'den Anthony Nwakaeme açıklaması

Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekipte mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Hüseyin Çimşir, uzun bir aradan sonra liderliğe yükselmelerinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Çimşir, "Benim için lider olmak değil sezon sonunu lider bitirebilmek önemli. 65-70 dakika oyunun hakimi bizdik. Hem tempo, oyunu forse etme anlamında ciddi pozisyonlarımız var. Skoru 3-4 yapabilsek çok daha farklı olabilirdi. 2-0'dan sonra rakip oyun içinde kalmaya çalıştı. Skoru artıramadığımız için, skorun verdiği geri çekilmeler oldu" diye konuştu.

"1 OYUNCU ÜZERİNDEN GALİBİYETİ DEĞERLENDİRMEK DOĞRU DEĞİL"

Beşiktaş maçında cezası nedeniyle oynayamayacak olan Obi Mikel'in takım için önemli oyuncu olduğunu ifade eden Çimşir, 5 oyuncularının daha sarı kart sınırında olduğunu, yollarına sağlam oyuncularla devam edeceklerini anlattı. Çimşir, Rıza Çalımbay'ın Sörloth'un oynamasına şok oldukları biçiminde açıklamalarının sorulması üzerine de "Sörloth için normal şartlarda bizim beklediğimiz 1 maç cezaydı. 2 maç verdiler, sonra hatalarından döndüler. Hem Sörloth hem diğer oyuncuların performansı gayet iyiydi. Özellikle 65-70 dakika iyi oyun oynadığımızı düşünüyorum. Sadece 1 oyuncu üzerinden galibiyeti değerlendirmek doğru değil" yanıtını verdi.

NWAKAEME'NİN ARKA ADALESİNDE GERİLME

Maçtan sakatlığı nedeniyle çıkan Nwakaeme'nin durumunun ciddi olacağını düşünmediğini kaydeden Çimşir, "Arka adalesinde gerilme olduğunu söyledi. Biz de çok riske etmedik, kendi de çıkmak istedi. Yarın tablo daha net oturur çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir iki gün içinde durumuyla alakalı net bilgilendirme yaparız" ifadelerinde bulundu.