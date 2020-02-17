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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Hayaline kavuştu

Hayaline kavuştu

Fırtına'nın Erzurumspor ile deplasmanda oynadığı kupa maçından önce karlı havada saatlerce takım otobüsünü bekleyen isimli taraftarın görüntüsü gündem olmuştu.

Fırtına'nın Erzurumspor ile deplasmanda oynadığı kupa maçından önce karlı havada saatlerce takım otobüsünü bekleyen isimli taraftarın görüntüsü gündem olmuştu. Numan dün kulübün davetlisiydi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve futbolcularla buluştu. Ayrıca maçı da statta takip etti.
  1. 17.2.2020
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