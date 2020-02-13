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13 Şubat 2020, Perşembe
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10 dakikada bitti

10 dakikada bitti

Fırtına, pazar günü Stadı'nda saat 16.00'da oynayacağı maçının biletlerini satışa sundu.

Fırtına, pazar günü Stadı'nda saat 16.00'da oynayacağı maçının biletlerini satışa sundu. Dün saat 11.00'de satışa sunulan biletler 10 dakikada tamamen bitti. Pazar günü kritik maçta taraftarın stada akın etmesi ve tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Bir şölen yaşanacak
  1. 13.2.2020
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