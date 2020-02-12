Sakatlık raporu

Ayaz, şu ifadeleri kullandı: "Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanan Erce'nin çekilen MR'ında sol dizinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Ekuban'ın ise sol arka adalesinde gerilme, pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edildi. Yusuf'un da sol dizinde diz kapağı sürtünmesi ve plica sendromu tespit edildi."