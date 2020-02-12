Sakatlık raporu
Sakatlığı bulunan Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı'nın tedavisini sürüyor. Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Ayaz, 3 futbolcu ile ilgili bilgiler verdi.
Ayaz, şu ifadeleri kullandı: "Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanan Erce'nin çekilen MR'ında sol dizinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Ekuban'ın ise sol arka adalesinde gerilme, pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edildi. Yusuf'un da sol dizinde diz kapağı sürtünmesi ve plica sendromu tespit edildi."
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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