Sosa için seferberlik
Ayak bileğinde hafif sakatlığı bulunan kaptan Jose Sosa'nın Gençlerbirliği maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.
Ayak bileğinde hafif sakatlığı bulunan kaptan Jose Sosa'nın Gençlerbirliği maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Sağlık kurulu, oyuncunun kas ağrılarını gidermek için uyguladığı tedavi programı devam ediyor. Sosa'nın oynamak istediği ve büyük olasılık ile formasını giyeceği bildirildi. 34 yaşındaki orta saha, bu sezon 5 gol, 8 de asist üreterek takıma hücumda önemli katkı sağladı.
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