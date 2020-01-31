Trabzonspor Manuel da Costa'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Cruzeiro forması giyen Manoel Messias'ı 1.5 yıllığına bedelsiz olarak kiraladığını duyurmuştu. Bordo-mavililerden bir defans oyuncusu transferi daha geldi. Daha önce şehre gelen Portekiz asıllı Faslı futbolcuyla görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi.

Yapılan açıklama şöyle:

Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE FORMA GİYDİ

Futbola Fransız ekibi Nancy'de başlayan Manuel da Costa, kariyerinde Fiorentina, Sampdoria, West Ham, Sivasspor, Olympiakos ve Başakşehir gibi takımlarda forma giydi. 33 yaşındaki futbolcu, Fas Milli Takımı ile 31 maça çıktı.