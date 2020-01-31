Trabzonspor Manuel da Costa'yı KAP'a bildirdi
Daha önce Brezilyalı stoper Manoel Messias'ı kiraladığını açıklayan Trabzonspor, Portekiz asıllı Faslı defans oyuncusu Manuel da Costa'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Cruzeiro forması giyen Manoel Messias'ı 1.5 yıllığına bedelsiz olarak kiraladığını duyurmuştu. Bordo-mavililerden bir defans oyuncusu transferi daha geldi. Daha önce şehre gelen Portekiz asıllı Faslı futbolcuyla görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi.
Yapılan açıklama şöyle:
Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.
TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE FORMA GİYDİ
Futbola Fransız ekibi Nancy'de başlayan Manuel da Costa, kariyerinde Fiorentina, Sampdoria, West Ham, Sivasspor, Olympiakos ve Başakşehir gibi takımlarda forma giydi. 33 yaşındaki futbolcu, Fas Milli Takımı ile 31 maça çıktı.
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 15:58
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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