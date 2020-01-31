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31 Ocak 2020, Cuma
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Manuel da Costa'yı 'a bildirdi

Trabzonspor Manuel da Costa'yı KAP'a bildirdi

Daha önce Brezilyalı stoper Manoel Messias'ı kiraladığını açıklayan , Portekiz asıllı Faslı defans oyuncusu Manuel da Costa'nın transferi için görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

, Cruzeiro forması giyen Manoel Messias'ı 1.5 yıllığına bedelsiz olarak kiraladığını duyurmuştu. Bordo-mavililerden bir defans oyuncusu transferi daha geldi. Daha önce şehre gelen Portekiz asıllı Faslı futbolcuyla görüşmelere başlandığı 'a bildirildi.

Yapılan açıklama şöyle:

Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE FORMA GİYDİ

Futbola Fransız ekibi Nancy'de başlayan Manuel da Costa, kariyerinde Fiorentina, Sampdoria, West Ham, Sivasspor, Olympiakos ve Başakşehir gibi takımlarda forma giydi. 33 yaşındaki futbolcu, Fas Milli Takımı ile 31 maça çıktı.

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  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 15:58
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