Manuel da Costa da gelebilir
Daha önce menajerler tarafından önerilen Manuel da Costa ile Trabzonspor yönetimi dün İstanbul'da masaya oturdu.
Daha önce menajerler tarafından önerilen Manuel da Costa ile Trabzonspor yönetimi dün İstanbul'da masaya oturdu. Daha önce Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen 33 yaşındaki stoper ile bugün anlaşma imzalanabilir. Messias'tan sonra Costa da gelebilir. 1.91'lik stoper Süper Lig kariyerinde toplam 72 maça çıktı, 11 gol atıp, 3 asist yaptı.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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