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31 Ocak 2020, Cuma
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Manuel da Costa da gelebilir

Manuel da Costa da gelebilir

Daha önce menajerler tarafından önerilen Manuel da Costa ile yönetimi dün 'da masaya oturdu.

Daha önce menajerler tarafından önerilen Manuel da Costa ile yönetimi dün 'da masaya oturdu. Daha önce ve formaları giyen 33 yaşındaki stoper ile bugün anlaşma imzalanabilir. Messias'tan sonra Costa da gelebilir. 1.91'lik stoper kariyerinde toplam 72 maça çıktı, 11 gol atıp, 3 asist yaptı.

  1. 31.1.2020
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