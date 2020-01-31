Manuel da Costa da gelebilir

Daha önce menajerler tarafından önerilen Manuel da Costa ile Trabzonspor yönetimi dün İstanbul'da masaya oturdu. Daha önce Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen 33 yaşındaki stoper ile bugün anlaşma imzalanabilir. Messias'tan sonra Costa da gelebilir. 1.91'lik stoper Süper Lig kariyerinde toplam 72 maça çıktı, 11 gol atıp, 3 asist yaptı.