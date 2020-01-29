İdmana devam
Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe ile zirveyi yakından ilgilendiren bir maça çıkacak olan Trabzonpor hazırlıklarını 'tam gaz' sürdürüyor. Bordomavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir de oyuncularının hırsından bir hayli memnun.
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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