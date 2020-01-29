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29 Ocak 2020, Çarşamba
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İdmana devam

İdmana devam

'de hafta sonu ile zirveyi yakından ilgilendiren bir maça çıkacak olan Trabzonpor hazırlıklarını 'tam gaz' sürdürüyor. Bordomavililerde de oyuncularının hırsından bir hayli memnun.

Süper Lig'de hafta sonu ile zirveyi yakından ilgilendiren bir maça çıkacak olan Trabzonpor hazırlıklarını 'tam gaz' sürdürüyor. Bordomavililerde de oyuncularının hırsından bir hayli memnun. Futbolcuların idman ciddiyeti üst düzeyde ve çift kale maçları, normal bir karşılaşması gibi oynanıyor. Çimşir, dünkü antrenmanda Fenerbahçe karşılaşmasının taktiği üzerinden bir çalışma gerçekleştirdi. Takım bugün izinli.
  1. 29.1.2020
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