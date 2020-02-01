Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının devre arasında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Vedat Muriç'in girdiği pozisyonda penaltı beklentilerine açıklık getiren Toroğlu, "Vedat Muriç kafasını uzatıyor, kafasına geliyor. Koluna gelmiyor. Ben baktım. " ifadelerini kullandı.
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