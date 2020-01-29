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29 Ocak 2020, Çarşamba
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'Oyuna gelme '

'Oyuna gelme Trabzon'

Yerel basın bu ortak başlıkla çıktı. Taraftarı gerginlik ve kaos isteyenlere karşı uyardılar

'un maçı tarafından ertelendikten sonra 'nin yaptığı açıklama bordo-mavilileri kızdırmıştı. Yerel basın "Oyuna gelme " ortak başlığı atarak aynı metni yayınladılar. Metinde "Fenerbahçe Başkanı , biz Trabzonsporlular için tanıdık bir oyunu sahneye koymaya çalışıyor. Olağanüstü tahrik ve provokasyon çabası. Saha dışında gerginlik ve kaos yaratarak amaçlarına ulaşacaklarını sanıyorlar. Ancak bilmedikleri bir şey var ki bu çaba beyhude çıkar. 1996, 2005 ve 2011'deki masa başı oyunlarıyla şampiyonluğumuzu çalanlar, o ahlakdışı formüllerini uygulamaya çalışmaktan yorulmadılar. Ancak gün artık dün değildir! Bizler oyuna gelmeyeceğiz." ifadelerini yer aldı.

EFENDİLİKLE KAZANACAĞIZ

"Henüz oynayacağımız 15 maç varken, bir sonraki maçları riske atacak eylemler tribünlerde olmayacak. Çıkacağız, oynayacağız. Kaptan Cemil Usta'nın ruhuna yakışır bir biçimde efendilikle kazanacağız"

  1. 29.1.2020
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