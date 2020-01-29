Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor maçı TFF tarafından ertelendikten sonra Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama bordo-mavilileri kızdırmıştı. Yerel basın "Oyuna gelme Trabzon" ortak başlığı atarak aynı metni yayınladılar. Metinde "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, biz Trabzonsporlular için tanıdık bir oyunu sahneye koymaya çalışıyor. Olağanüstü tahrik ve provokasyon çabası. Saha dışında gerginlik ve kaos yaratarak amaçlarına ulaşacaklarını sanıyorlar. Ancak bilmedikleri bir şey var ki bu çaba beyhude çıkar. 1996, 2005 ve 2011'deki masa başı oyunlarıyla şampiyonluğumuzu çalanlar, o ahlakdışı formüllerini uygulamaya çalışmaktan yorulmadılar. Ancak gün artık dün değildir! Bizler oyuna gelmeyeceğiz." ifadelerini yer aldı.

EFENDİLİKLE KAZANACAĞIZ

"Henüz oynayacağımız 15 maç varken, bir sonraki maçları riske atacak eylemler tribünlerde olmayacak. Çıkacağız, oynayacağız. Kaptan Cemil Usta'nın ruhuna yakışır bir biçimde efendilikle kazanacağız"