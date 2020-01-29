'Oyuna gelme Trabzon'
Yerel basın bu ortak başlıkla çıktı. Taraftarı gerginlik ve kaos isteyenlere karşı uyardılar
Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor maçı TFF tarafından ertelendikten sonra Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama bordo-mavilileri kızdırmıştı. Yerel basın "Oyuna gelme Trabzon" ortak başlığı atarak aynı metni yayınladılar. Metinde "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, biz Trabzonsporlular için tanıdık bir oyunu sahneye koymaya çalışıyor. Olağanüstü tahrik ve provokasyon çabası. Saha dışında gerginlik ve kaos yaratarak amaçlarına ulaşacaklarını sanıyorlar. Ancak bilmedikleri bir şey var ki bu çaba beyhude çıkar. 1996, 2005 ve 2011'deki masa başı oyunlarıyla şampiyonluğumuzu çalanlar, o ahlakdışı formüllerini uygulamaya çalışmaktan yorulmadılar. Ancak gün artık dün değildir! Bizler oyuna gelmeyeceğiz." ifadelerini yer aldı.
EFENDİLİKLE KAZANACAĞIZ
"Henüz oynayacağımız 15 maç varken, bir sonraki maçları riske atacak eylemler tribünlerde olmayacak. Çıkacağız, oynayacağız. Kaptan Cemil Usta'nın ruhuna yakışır bir biçimde efendilikle kazanacağız"
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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