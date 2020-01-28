Trabzonspor'a Ekuban müjdesi
Sakatlığı sebebiyle Denizlispor maçını kaçıran Caleb Ekuban, Fenerbahçe karşılaşmasına yetişiyor. Kasığındaki ağrıları azalan Ganalı futbolcu dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
Sakatlığı sebebiyle Denizlispor maçını kaçıran Caleb Ekuban, Fenerbahçe karşılaşmasına yetişiyor. Kasığındaki ağrıları azalan Ganalı futbolcu dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Sağlık heyeti hafta arası idmanlarda ekstra bir ağrı hissetmediği taktirde 25 yaşındaki futbolcunun derbiye yetişeceğini söyledi.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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