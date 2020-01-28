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28 Ocak 2020, Salı
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'a Ekuban müjdesi

Trabzonspor'a Ekuban müjdesi

Sakatlığı sebebiyle Denizlispor maçını kaçıran , karşılaşmasına yetişiyor. Kasığındaki ağrıları azalan Ganalı futbolcu dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Sakatlığı sebebiyle Denizlispor maçını kaçıran , karşılaşmasına yetişiyor. Kasığındaki ağrıları azalan Ganalı futbolcu dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Sağlık heyeti hafta arası idmanlarda ekstra bir hissetmediği taktirde 25 yaşındaki futbolcunun derbiye yetişeceğini söyledi.

  1. 28.1.2020
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