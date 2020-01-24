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24 Ocak 2020, Cuma
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'un Soumaoro ısrarı

Trabzonspor'un Soumaoro ısrarı

yönetimi, ’in stoperi için girişimlerini sürdürüyor. Önümüzdeki hafta somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Ndiaye ve Bilal transferlerinden sonra 'da gözler tamamen savunmaya çevrildi. 31 Ocak'ta bitecek devre arası transferi öncesi mutlaka bir stoper almak isteyen bordo-mavililerin öncelikli hedefi 'dan ... forması giyen 27 yaşındaki savunmacı takımında düzenli oynayamamaktan rahatsız. Trabzonspor yönetimi, Yusuf transferinden dolayı yakın ilişkiler içinde olduğu Lille kulübünü ikna edip, Soumaoro'yu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. Oyuncunun bu transfere sıcak baktığı öğrenilirken, önümüzdeki hafta somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. 1.86'lık savunmacı bu sezon 8 karşılaşmada forma giyerken, 1 kez gol sevinci yaşadı. Lille'in altyapısından çıkan Soumaoro, kariyerinde başka bir kulüpte oynamadı.

  1. 24.1.2020
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