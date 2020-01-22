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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Serkan’a düzeltme

Serkan’a düzeltme

ekibinin yeni yıldız adaylarından , 10 bin TL'ye oynuyor. Sergilediği performansla kısa sürede büyük beğeni toplayan 20 yaşındaki futbolcuya sezon sonunda düzeltme yapılacak.

ekibinin yeni yıldız adaylarından , 10 bin TL'ye oynuyor. Sergilediği performansla kısa sürede büyük beğeni toplayan 20 yaşındaki futbolcuya sezon sonunda düzeltme yapılacak. Bordo-mavili yönetim, sezon bittiğinde Serkan Asan'ın maaşına zam yapacak. Genç ismin ile kontratı 2023'te sona eriyor.

  1. 22.1.2020
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