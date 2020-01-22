Newton geliyor
Hüseyin Çimşir'in yardımcılığı için prensipte anlaşılan Eddie Newton yarın Türkiye'nin yolunu tutacak. Chelsea'nin yardımcı hocası resmi imzayı attıktan sonra hemen kolları sıvayacak. Karadeniz ekibinin altyapısından, izlenecek oyunculara, kurulacak sisteme kadar birçok konuda yetkili olacak.
Hüseyin Çimşir'in yardımcılığı için prensipte anlaşılan Eddie Newton yarın Türkiye'nin yolunu tutacak. Chelsea'nin yardımcı hocası resmi imzayı attıktan sonra hemen kolları sıvayacak. Karadeniz ekibinin altyapısından, izlenecek oyunculara, kurulacak sisteme kadar birçok konuda yetkili olacak.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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