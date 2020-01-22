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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Newton geliyor

Newton geliyor

Hüseyin 'in yardımcılığı için prensipte anlaşılan yarın 'nin yolunu tutacak. 'nin yardımcı hocası resmi imzayı attıktan sonra hemen kolları sıvayacak. ekibinin altyapısından, izlenecek oyunculara, kurulacak sisteme kadar birçok konuda yetkili olacak.

Hüseyin 'in yardımcılığı için prensipte anlaşılan yarın 'nin yolunu tutacak. 'nin yardımcı hocası resmi imzayı attıktan sonra hemen kolları sıvayacak. ekibinin altyapısından, izlenecek oyunculara, kurulacak sisteme kadar birçok konuda yetkili olacak.

  1. 22.1.2020
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