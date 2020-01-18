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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Keyifler yerinde

Keyifler yerinde

son 16 turu ilk maçında Denizlispor'u 2-0'la geçen 'da rövanş öncesi yakalanan avantajın mutluluğu yaşanıyor.

son 16 turu ilk maçında Denizlispor'u 2-0'la geçen 'da rövanş öncesi yakalanan avantajın mutluluğu yaşanıyor. Maçın ardından soyunma odasında yüzler gülerken, oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutlayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Her biriniz iyi savaştı. Aynen böyle devam etmeliyiz. Çok daha iyi olacağız" ifadesini kullandı. Bordomavili takımda yönetim özellikle stoper ve kanat oyuncusu takviyesi için yoğun şekilde çalışmalar yapıyor.

  1. 18.1.2020
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