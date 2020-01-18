Keyifler yerinde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Denizlispor'u 2-0'la geçen Trabzonspor'da rövanş öncesi yakalanan avantajın mutluluğu yaşanıyor. Maçın ardından soyunma odasında yüzler gülerken, oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutlayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Her biriniz iyi savaştı. Aynen böyle devam etmeliyiz. Çok daha iyi olacağız" ifadesini kullandı. Bordomavili takımda yönetim özellikle stoper ve kanat oyuncusu takviyesi için yoğun şekilde çalışmalar yapıyor.