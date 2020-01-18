Keyifler yerinde
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Denizlispor'u 2-0'la geçen Trabzonspor'da rövanş öncesi yakalanan avantajın mutluluğu yaşanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Denizlispor'u 2-0'la geçen Trabzonspor'da rövanş öncesi yakalanan avantajın mutluluğu yaşanıyor. Maçın ardından soyunma odasında yüzler gülerken, oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutlayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Her biriniz iyi savaştı. Aynen böyle devam etmeliyiz. Çok daha iyi olacağız" ifadesini kullandı. Bordomavili takımda yönetim özellikle stoper ve kanat oyuncusu takviyesi için yoğun şekilde çalışmalar yapıyor.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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