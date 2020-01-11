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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Müthiş ikili

Müthiş ikili

Yeni Badou Ndiaye, maçında olduğu dün Partizani karşısında da çok iyi bir performans sergiledi.

Yeni Ndiaye, maçında olduğu dün Partizani karşısında da çok iyi bir performans sergiledi. Özellikle Sosa ile uyumu, defansa gelip top çıkarması ve takımı ileriye taşıma ile dikkat çeken Ndiaye 'tam isabet' dedirtti.
  1. 11.1.2020
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