Hedef şampiyonluk
Hüseyin Çimşir: Şampiyonluk hayalimiz, hedefimiz var. Bu sezon hikayesi okunan bir takım ortaya koymak istiyoruz. Camia olarak el ele verirsek mutlu sona ulaşırız
Teknik direktör Hüseyin Çimşir eksikleri görme adına önemli bir maç oynadıklarını söyledi. Ünal Karaman'ın ayrılışının ardından ilk maçına çıkan Çimşir, "Eksiklerimiz var. Neleri eksik neleri fazla yapıyoruz onu görme açısından önemli müsabakaydı. Eksikleri en kısa sürede ortadan kaldırıp lige ve kupaya hazır olmak birinci önceliğimiz. Hem genç hem de tecrübeli oyuncuları görme adına karma takım yaptık. Güzel müsabaka oldu" dedi. Çimşir şöyle devam etti: "İkinci yarıdan beklentimiz şu andaki konum neyse onun üzerinde koymak. Şampiyonluk hayalimiz, hedefimiz var. Onu gerçekleştirmek için gayretimizi, mücadelemizi ortaya koyup gidebildiğimiz yere kadar gitmek ve hedeflediğimiz noktaya ulaşmak istiyoruz. Onun için çabalıyoruz. Bu sezon hikayesi okunan bir takım ortaya koymak istiyoruz. Başkasının hikayesini değil de kendi hikayemizin okunmasını istiyoruz. Bütün arkadaşlarımızla el ele verip 2. yarıyı hedeflediğimiz yerde bitiririz."
MAHCUP ETMEM
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimin kendisine verdiği destekle ilgili Çimşir, "Başkanıma teşekkür ediyorum. Kolay bir iş değil. 5 yıldır yardımcı antrenörlük yapıyorum ama bu süre zarfında bu riski almak belki onlar için zordu. Onun ve yönetimin inancı beni daha çok çalışmak için motive edecek. Onların güvenine layık olmak için çalışacağım" dedi.
2 TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ
Çimşir, transfer beklentileri için şunları söyledi: "Bir-iki oyuncuyu kadroya katmayı planlıyoruz. Ama devre arası hem ekonomik olarak hem de aradığınız oyuncu anlamında işler kolay değil. Ekonomisi uyacak mı, bize uygun oyuncu olacak mı? Onu değerlendirmek lazım. Elimizdeki futbolculardan daha kaliteli isimleri bulursak renklerimize katabiliriz."
PAZUBANDINI KAMİL AHMET TAKTI
Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında teknik patron Hüseyin Çimşir, kaptanlık pazubandını Kamil Ahmet Çörekçi'ye verdi. Sağ önde oynayan 27 yaşındaki sağ bek, takımının ataklarında önemli rol üstlendi.
TALISCA'YI İSTERİM AMA...
Talisca sorusuna Çimşir, "Oyuncu olarak sorarsanız Talisca gibi bir ismin bu kulüpte olması herkesin istediği bir şeydir. Ama tabii işin ekonomi tarafı var. Ben çok hayal olarak görüyorum" cevabını verdi.
- 9.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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