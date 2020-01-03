''Berat Bey çok çalıştı''

Taraftar içerisinde bir grup var ki ne olduğunu anlamadan hareket ediyor. Siyasi ortama çekmeye çalıştılar, Trabzonspor'un üzerine yazılan senaryolar, engeller, engellemeler ve yakıştırmalarla karşı karşıyayız. Onların hepsi şu an yargıda. Örtülü ödenekten 51 milyon euro para diye başlandı. Oklar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelmeye başladı. Berat Albayrak'ın yaptığı bir şey var, kulüplerin borçlarının yeniden yapılanması için çok çalıştı. Bu sadece Trabzonspor için yapılan bir şey değil ki, 15 milyon borcu aşan kulüpler için yapılan bir şeydi. Orada çıkan uygulamalar neyse Trabzonspor'a da Galatasaray'a da Beşiktaş'a da Kayserispor'a da aynısı uygulanıyor. Ünal Karaman olayı patlama noktası ama maalesef ortayı da Ünal Karaman yaptı bunlara. Burada tezgah, amaç ve oyun çok farklı.