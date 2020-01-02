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02 Ocak 2020, Perşembe
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İşte Daniel 'e teklif yapan İngiliz kulüpleri

İşte Daniel Sturridge'e teklif yapan İngiliz kulüpleri

Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "'e teklif var" açıklamasının ardından İngiliz medyasında flaş bir haberi yer aldı. Bordo-mavili ekibin yıldız golcüsü için Avrupa'den iki önemli kulübün oyuncuyu radarına aldığı ortaya çıktı.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun canlı yayında yaptığı Daniel açıklamasının ardından İngiliz golcünün akıbetine ilişkin detaylar açığa çıktı.

Ada basınında yer alana habere göre (Daily Mail) bordo-mavililerin yıldız golcüsünü Avrupa'nın önemli ekipleri izliyor.

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Trabzonspor'un Cumartesi günü Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir virajdan geçtiği mücadeleyi takip eden İngiliz yetkililerin, Sturridge'nin yükselen form grafiğinden oldukça etkilendiği aktarıldı.

AĞAOĞLU: "SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM!"

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sturridge'nin transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Daniel Sturridge'e teklif var. Ama Daniel Sturridge'i göndermeyi düşünmüyorum. Sezon sonuna kadar satmayı da düşünmüyorum. Yapıyı bozmak istemiyorum." diyerek konuya dair net bir tavır sergilemişti.

  1. 02.01.2020
  2. Güncelleme: 02.01.2020 17:43
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