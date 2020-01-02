İşte Daniel Sturridge'e teklif yapan İngiliz kulüpleri

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun canlı yayında yaptığı Daniel Sturridge açıklamasının ardından İngiliz golcünün akıbetine ilişkin detaylar açığa çıktı.

Ada basınında yer alana habere göre (Daily Mail) bordo-mavililerin yıldız golcüsünü Avrupa'nın önemli ekipleri izliyor.

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Trabzonspor'un Cumartesi günü Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir virajdan geçtiği mücadeleyi takip eden İngiliz yetkililerin, Sturridge'nin yükselen form grafiğinden oldukça etkilendiği aktarıldı.

AĞAOĞLU: "SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM!"

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sturridge'nin transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Daniel Sturridge'e teklif var. Ama Daniel Sturridge'i göndermeyi düşünmüyorum. Sezon sonuna kadar satmayı da düşünmüyorum. Yapıyı bozmak istemiyorum." diyerek konuya dair net bir tavır sergilemişti.