Trabzonspor'un kamp programı belli oldu
Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'un, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun devre arasında yapacağı kampın programı resmen açıklandı.
Trabzonspor'un Süper Lig Cemil Usta Sezonunun devre arasında yapacağı kamp programı belli oldu.
Buna göre bordo-mavililer, 5 Ocak tarihinde Antalya Belek'te toplanarak 11 Ocak tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürecek.
Trabzonspor, Antalya kampında Partizan Tiran ve Bursaspor ile de hazırlık maçları oynayacak.
- 02.01.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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