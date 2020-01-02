Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

Trabzonspor'un Süper Lig Cemil Usta Sezonunun devre arasında yapacağı kamp programı belli oldu.

Buna göre bordo-mavililer, 5 Ocak tarihinde Antalya Belek'te toplanarak 11 Ocak tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Trabzonspor, Antalya kampında Partizan Tiran ve Bursaspor ile de hazırlık maçları oynayacak.