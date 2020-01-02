Yusuf soyuldu

Sezon başında Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı, Monaco maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz ön çapraz bağı ameliyatı olmak için İtalya'nın yolunu tutmuştu. Milli futbolcu yılbaşı gecesi büyük bir şok yaşadı. 22 yaşındaki 10 numaranın Lille'deki evine hırsız girdi. Değerli eşyaları alınan Yusuf'un arabası da çalındı. Polis soruşturma başlattı.