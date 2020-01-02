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02 Ocak 2020, Perşembe
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Yusuf soyuldu

Yusuf soyuldu

Sezon başında Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan , Monaco maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz ön çapraz bağı ameliyatı olmak için İtalya'nın yolunu tutmuştu.

Sezon başında Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan , Monaco maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz ön çapraz bağı ameliyatı olmak için İtalya'nın yolunu tutmuştu. Milli futbolcu yılbaşı gecesi büyük bir şok yaşadı. 22 yaşındaki 10 numaranın Lille'deki evine hırsız girdi. Değerli eşyaları alınan Yusuf'un arabası da çalındı. Polis soruşturma başlattı.

  1. 2.1.2020
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