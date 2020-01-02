Ali Sürmen: Yalan ve iftira

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Sürmen, "Kulübümüzde Ünal Karaman ile Kayserispor karşılaşmasının ardından, bizzat görüşmesinde bulunduğum karşılıklı anlaşma sonucu yollar ayrılmıştır. Yönetim ve Karaman'ın birlikte verdiği bu kararın ardından bazı medya ve özellikle sosyal medya organlarında yer alan çeşitli gerçek dışı beyanlar ve dedikodular üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Trabzonspor Başkanlık makamı; camianın saygı, sevgi ve hiyerarşisinin sorumlu en üst mercii olup, kulüp içerindeki görevi ve konumu ne olursa olsun, gerek hizmette, gerekse söylemde bu hiyerarşiye uyma zorunluluğu bulunmaktadır" dedi.

'TROLL' SOSYAL MEDYA TETİKÇİLERİ

Sürmen açıklamasını şöyle sürdürdü: "Şampiyonluk yarışında bulunduğumuz kulüpler ile organik bağı görülen, onların arma ve logolarını kullanan çeşitli 'troll' olarak tabir edilen sosyal medya tetikçilerinin camiamızın içinde huzursuzluğa yol açtığı görülmüştür. Kulübümüzün iç meselesinin, başka kulüplerin lehine sonuçlar doğuracak ortamlara sürüklenmemesi için tüm camiamızı aklı selime ve Trabzonsporumuzun yanında olmaya çağırıyorum. Ayrıca Karaman'ın ayrılışında siyasi hedefler tespit etmek, sırf bu nedenle Trabzonsporluluğu tartışma götürmeyen, her şart ve ortamda Trabzonsporumuzun yılmaz neferi olan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın ismi kullanılarak iftira, hakaret, yalan, dedikodu ve hayal ürünü kurgular üretmek, üzücü olduğu kadar bizzat görüşmesinde bulunduğum ayrılış gerekçeleri ile de bağdaşmamaktadır."

HERKES YERİNİ BİLMELİ

Sürmen, sosyal medyada halen bazı senaryoların yazıldığını da vurgulayarak, "Asla yaşanması mümkün olmayacak kavga, hakaret vb. gibi hayal ürünü kurguların amacının kulübümüzü güçsüzleştirmek, camiamızı parçalamak, birlik ve bütünlüğümüze darbe vurmak amacı taşıdığını düşünüyoruz. Herkes şunu iyi bilmelidir ki Trabzonspor Başkanı ve yönetimi genel kurulda delegeler tarafından seçilerek, teknik direktör ise atanarak göreve gelmektedir. Bu minvalden hareketle herkesin yerini ve konumunu bu hiyerarşiye göre konumlandırmak mecburiyetindeyiz" dedi.

DESTEK BEKLİYORUZ

Sürmen: "Çok değerli Trabzonsporlular; Bazen sonuçları beğenmediğiniz gibi kararları da beğenmeyebilirsiniz. Ama sizin Trabzonspor'lu olarak göreviniz geleceğin başarısına katkı sağlamaktır. Bu nedenle Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu öncülüğündeki Trabzonspor ailesinin aldığı her karara saygı duymamız gerektiğini, bundan sonraki süreçte kulübümüze, Yönetim Kurulumuza, futbolcularımıza ve teknik kadromuza destek olmamız gerektiğini bilmeliyiz. Çok yakın bir zamanda diğer kurul başkan ve yönetimleri ile bir araya gelerek sürece dair görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşacağımızı belirtir, saygılar sunarım."