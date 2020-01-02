3 isim de ayrıldı

Teknik direktör Ünal Karaman ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshinin ardından ekibiyle de yollar ayrıldı. Karaman'ın ekibinde yer alan ve yardımcılık görevini yürüten Olcay Mülazımoğlu, Temur Atalay ve Ümit İnal da veda etti. Teknik heyette Hüseyin Çimşir ile birlikte kaleci antrenörü Metin Aktaş, kondisyoner Gökhan Kandemir, fitness antrenörü Murat Şafak, Gökhan Şentürk isimleri kaldı. Yönetim, gelecek talebe göre ekleme yeni isimleri ekleyecek.