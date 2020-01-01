FOTOMAÇ yazmıştı! Ndiaye, Trabzonspor'a hayırlı olsun...

Trabzonspor transferde bombayı patlattı... Bordo-mavililer, daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen Badou Ndiaye'yi renklerine bağladı. Championship ekibi Stoke City'de forma giyen Senegalli orta saha geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve Karadeniz devinin kurmayları ile masaya oturmuştu. Galatasaray'da iyi bir performans ortaya koyduktan sonra Stoke City'ye giden, ardından tekrar kiralık olarak Galatasaray'a dönen Badou Ndiaye dün bordo-mavili formayı giydi. Ndiaye'nin 4 Ocak'taki Antalya kampına gelerek çalışmalara başlayacağı belirtildi. Yönetimin, Stoke City'den 6 aylığına kiraladığı 29 yaşındaki yıldıza, kampa hazır halde gelmesi için bir program verildiği de belirtiliyor. Bordo-mavili kulüpten yarım sezon için 900 bin euro alması beklenen Senegalli yıldız için kulübüne ise herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Karadeniz devi böylece büyük bir eksiğini gidermiş oldu. 2017 yılında 7.5 milyon euro'ya Osmanlıspor'dan Galatasaray'a giden Ndiaye, bir röportajında, "8 numarada oynamayı seviyorum. Savunmayla hücum arasındaki bağlantıda kalmak hoşuma gidiyor. Hocam beni nerede tercih ederse orada oynarım. Tabii rakip takımın kalesine yakın oynamayı sevdiğimi de belirtmeliyim" demişti.



ASLA KORKMAM

Daha önceki konuşmalarında futbolda her şeyin akılda bittiğine dikkat çeken Ndiaye,başarısının püf noktasını şöyle açıklamıştı: "Rakiplerimden korkmuyorum. Bazen gözünüzün topun üzerinde olması gerekiyor. Bazı futbolcular topla hareket etmeyi çok sever. Bu tip oyunculara karşı oynadığımda ayaklarına bakmak yerine topa bakıyorum. Topa konsantre olursanız kazanmanız daha kolay oluyor. Topla koşu yapan futbolcuya karşı, ondan daha hızlı olmak gerekiyor. Özellikle ceza sahası içinde yaptığınız savunmayla orta sahada yaptığınız savunma arasında fark var, aynı şekilde davranamazsınız"



16 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Badou Ndiaye, 2017-2018 sezonunun devre arasında 16 milyon euro bedelle Stoke City'ye transfer olmuştu. Ancak İngiliz ekibinde istediği ortamı bulamayınca geçen sezon yeniden Cimbom'a kiralık gelmişti.



O ASLINDA İYİ BİR AVUKAT

Badou Ndiaye, ülkesi Senegal'de profesyonel futbolcu olmadan önce okuyordu. Badou, futbolu bıraktıktan sonra kendisini avukat olarak gördüğünü dile getirirken futbolculuk kariyerinin kısa sürdüğünü dile getirmişti.



266 MAÇTA 55 GOL ATTI

Stoke City ile bu sezon 13 maçta görev yapan Ndiaye, Senegal Milli Takımı formasını toplam 21 kez giydi ve 1 gol attı. Liglerde toplam 266 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 55 gol atıp 36 asist yaptı. Her fırsatta kulübünde mutsuz olduğunu belirten başarılı futbolcu artık Trabzon için ter dökecek.



TÜRKİYE FOTOMAÇ'TAN ÖĞRENDİ



Türkiye'nin bir numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, bir kez daha farkını gösterdi. Ndiaye'nin Trabzon'a transferini böyle duyurmuştuk.



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