Fransa Ligi ekiplerinden Lille forması giyen ve geçtiğimiz hafta oynanan Monaco maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan milli futbolcu Yusuf Yazıcı İtalya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Yusuf'un ameliyat sonrası doktora "Bana bir top verin. İyileştim. İtalya'ya gol atacağım" diyerek espri yaptığı bildirildi. 3 gün boyunca hastanede kalacak 23 yaşındaki oyuncunun hemen ve ardından fizyoterapi çalışmalarının başlayacağı da gelen haberler arasında.