İtalya’ya gol atacağım!
Monaco karşılaşmasında sakatlanan Yusuf Yazıcı, İtalya’da başarılı bir operasyon geçirdi. Kendisini ameliyat eden doktora bu sözlerle takıldı.
Fransa Ligi ekiplerinden Lille forması giyen ve geçtiğimiz hafta oynanan Monaco maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan milli futbolcu Yusuf Yazıcı İtalya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Yusuf'un ameliyat sonrası doktora "Bana bir top verin. İyileştim. İtalya'ya gol atacağım" diyerek espri yaptığı bildirildi. 3 gün boyunca hastanede kalacak 23 yaşındaki oyuncunun hemen ve ardından fizyoterapi çalışmalarının başlayacağı da gelen haberler arasında.
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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