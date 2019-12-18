67. dakika tepkisi
Süper Lig'de Trabzonspor ile Denizlispor arasındaki mücadele 1-1 devam ederken Ünal Karaman, 67. dakikada iki değişiklik yaptı. Yusuf Sarı ve Daniel Sturridge'yi kenara alan Karaman sahaya Abdulkadir Parmak ile Caleb Ekuban'ı sürdü.
Süper Lig'de Trabzonspor ile Denizlispor arasındaki mücadele 1-1 devam ederken Ünal Karaman, 67. dakikada iki değişiklik yaptı. Yusuf Sarı ve Daniel Sturridge'yi kenara alan Karaman sahaya Abdulkadir Parmak ile Caleb Ekuban'ı sürdü. Her topu ileri taşıyan Yusuf ile aklıyla takımı pozisyona sokan Sturridge çıktıktan sonra Fırtına durdu. Denizlispor oyun hakimiyetini eline aldı ve 3 puana uzandı. Taraftarlar, 67. dakika değişikliği sebebiyle Karaman'a tepki gösterdi.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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