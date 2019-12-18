67. dakika tepkisi

Süper Lig'de Trabzonspor ile Denizlispor arasındaki mücadele 1-1 devam ederken Ünal Karaman, 67. dakikada iki değişiklik yaptı. Yusuf Sarı ve Daniel Sturridge'yi kenara alan Karaman sahaya Abdulkadir Parmak ile Caleb Ekuban'ı sürdü. Her topu ileri taşıyan Yusuf ile aklıyla takımı pozisyona sokan Sturridge çıktıktan sonra Fırtına durdu. Denizlispor oyun hakimiyetini eline aldı ve 3 puana uzandı. Taraftarlar, 67. dakika değişikliği sebebiyle Karaman'a tepki gösterdi.