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18 Aralık 2019, Çarşamba
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67. dakika tepkisi

67. dakika tepkisi

 Lig'de ile Denizlispor arasındaki mücadele 1-1 devam ederken , 67. dakikada iki değişiklik yaptı. ve 'yi kenara alan Karaman sahaya Abdulkadir Parmak ile 'ı sürdü.

Lig'de ile Denizlispor arasındaki mücadele 1-1 devam ederken , 67. dakikada iki değişiklik yaptı. ve 'yi kenara alan Karaman sahaya Abdulkadir Parmak ile 'ı sürdü. Her topu ileri taşıyan Yusuf ile aklıyla takımı pozisyona sokan Sturridge çıktıktan sonra Fırtına durdu. Denizlispor oyun hakimiyetini eline aldı ve 3 puana uzandı. Taraftarlar, 67. dakika değişikliği sebebiyle Karaman'a tepki gösterdi.

  1. 18.12.2019
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