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06 Aralık 2019, Cuma
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Hentbolcu Sörloth

Hentbolcu Sörloth

“Spora hentbolcu olarak başladım ve sürat pateni de yaptım. Bu iki dal beni çok geliştirdi”

Alexander Sörloth atıyor, Fırtına sert esiyor... 13 lig maçında 8 gol atap, 4 de asist yapan 23 yaşındaki forvet, kulübe 8 milyon 654 bin lira kazandırdı. 'nda da Altay filelerini sarsarak 2-1'lik galibiyette başrol oynayan 1.95'lik kule, İngiliz basınına verdiği röportajda spora hentbolcu olarak başladığını ayrıca sürat pateni yarışmalarına katıldığını da söyledi. Güçlü savunmalara karşı oynamayı sevdiğini belirten Sörloth şöyle devam etti: "En büyük silahım fiziksel gücüm. Çünkü güçlü oluyorlar ve bana karşı daha ağır kalıyorlar. Futbolcu olmasaydım, muhtemelen hentbola devam ediyor olurdum. 'da mutluyum. Kendimi çok iyi hissettiğim için golleri sıralıyorum."
  1. 6.12.2019
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