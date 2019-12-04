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04 Aralık 2019, Çarşamba
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'tan cevap bekleniyor

CAS'tan cevap bekleniyor

Yönetim ' 'nun 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında almış olduğu, 'Kulübün katılacağı ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edilecek ödül paralarının yüzde 50'sine daimi el koyulması' kısmına nezdinde itiraz etmişti.

Yönetim ' 'nun 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında almış olduğu, 'Kulübün katılacağı ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edilecek ödül paralarının yüzde 50'sine daimi el koyulması' kısmına nezdinde itiraz etmişti. 19 Kasım'da itirazın ilk duruşmasının gerçekleştiği ve yönetimin cevap beklediği öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Zaten ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan kulübün parasına el koyuyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" ifadesini kullandı.
  1. 4.12.2019
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