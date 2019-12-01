3 oyuncu sınırda
Fırtına’da Galatasaray maçı öncesi üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Hosseini, Sosa ve Nwakaeme, bugünkü mücadelede de sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
- 1.12.2019
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