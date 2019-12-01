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01 Aralık 2019, Pazar
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3 oyuncu sınırda

3 oyuncu sınırda

Fırtına’da maçı öncesi üç futbolcu ceza sınırında bulunuyor. , ve , bugünkü mücadelede de sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak olan maçında forma giyemeyecek.

Fırtına'da maçı öncesi üç futbolcu ceza sınırında bulunuyor. , ve , bugünkü mücadelede de sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak olan maçında forma giyemeyecek.
  1. 1.12.2019
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