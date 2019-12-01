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01 Aralık 2019, Pazar
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Esmeye devam

Esmeye devam

ile 3 büyüklere karşı evindeki son 4 maçı kazanan Fırtına geleneği devam ettirmek istiyor. Hedef; yine 3 puanı alıp, şampiyonluk için dev bir adım atmak.

'da tüm planlar, 'in 13. haftasında bu akşam 'ı ağırlayacak. Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek. Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan elde eden ve haftaya ikinci sırada giren bordomavililer, taraftarı önünde kazanıp şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirmek istiyor. Hafta içinde 'nde Getafe ile yapılan karşılaşmaya yedeklerle çıkan teknik direktör , dinlendirdiği as oyuncularını bugün sahaya sürecek.

GOL ÜMİDİ SORLOTH

Fırtına'nın karşılaşmaya; , Pereira, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Sosa, , , Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor. İyileşen Sturridge ve Ekuban ise yedek soyunacak ve ilerleyen dakikalarda görev alacak. Karadeniz ekibinin en büyük gol ümidi Alexander Sörloth. 'tan kiralanan Norveçli forvet geride kalan 12 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Sol kanatta Nwakaeme, sağda ise Yusuf Sarı ona destek verecek. Kaptan Sosa ve Obi Mikel de uzaktan şutlarla gol arayacak.

KARAMAN 5'TE 5 PEŞİNDE

Derbilerde 3 büyüklere karşı büyük üstünlük kuran Ünal Karaman başarısını devam ettirmek için sahada olacak. Tecrübeli hoca, bordo-mavili takımın başında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 8 maçta sadece 1 yenilgi yaşadı (4 galibiyet, 3 beraberlik). Trabzon'daki 4 maçı da kazanan Karaman, bu akşam 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

KALE UĞURCAN'IN

Kart cezalısı olduğu için Ankaragücü ile oynanan maçta forma giyemeyen Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Getafe sınavında da yedek kulübesinde oturmuştu. Milli file bekçisi, Galatasaray karşısında kaleyi Erce'den devralacak.

5 EKSİK VAR

Fırtına'da sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, Novak ve Ahmet Canbaz ile cezalı Abdulkadir Parmak bu akşam forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlamasına rağmen henüz fizik olarak hazır olmayan Ogenyi Onazi'nin de kadroda yer alması beklenmiyor.

AKYAZI'DAN ÇIKIŞ YOK

Trabzonspor yeni stadında Galatasaray ile yaptığı 3 lig maçını kazandı. 2016-17'de 2-0, 2017-18'de 2-1 geçen sezon ise 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrılan bordo-mavililer, 3 maçta 8 kez fileleri havalandırırken kalesinde sadece 1 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR

UĞURCAN
PEREIRA
HÜSEYIN
CAMPI
KAMIL AHMET
HOSSEINI
OBİ MIKEL
SOSA
YUSUF
NWAKAEME
SORLOTH

GALATASARAY

MUSLERA
MARİANO
AHMET
MARCAO
EMRE T.
DONK
NZONZİ
LEMİNA
FEGHOULİ
ÖMER
ADEM

  1. 1.12.2019
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