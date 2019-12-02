Olay yaratan penaltı ihlali raporu! Şok gerçek ortaya çıktı

13. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de hakem ve 'VAR' kararları tartışmaların odağı oldu. Özellikle son Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşananlar ligde şok bir gerçeği ortaya koydu. Birçok penaltı atışının yapıldığı Süper Lig'de yayıncı kuruluş tarafından penaltı raporu yayınlandı. İşte o gerçek...