Olay yaratan penaltı ihlali raporu! Şok gerçek ortaya çıktı - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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Olay yaratan penaltı ihlali raporu! Şok gerçek ortaya çıktı

13. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de hakem ve 'VAR' kararları tartışmaların odağı oldu. Özellikle son Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşananlar ligde şok bir gerçeği ortaya koydu. Birçok penaltı atışının yapıldığı Süper Lig'de yayıncı kuruluş tarafından penaltı raporu yayınlandı. İşte o gerçek...

2 Aralık 2019 Pazartesi 20:47 Güncelleme: 02.12.2019 20:47
Olay yaratan penaltı ihlali raporu! Şok gerçek ortaya çıktı

Süper Lig'de hakem kararları son zamanlarda oldukça tartışılmaya başlandı.

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Olay yaratan penaltı ihlali raporu! Şok gerçek ortaya çıktı

Öyle ki Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta bu spekülasyonlar ayyuka çıktı.

Olay yaratan penaltı ihlali raporu! Şok gerçek ortaya çıktı

Ev sahibi Göztepe'nin kaçırdığı penaltıdan sonra Fenerbahçe hızlı atağa çıkıp golü atmış ancak Altay Bayındır'ın penaltı ihlali yaptığı gerekçesiyle gol iptal edilmişti.

Olay yaratan penaltı ihlali raporu! Şok gerçek ortaya çıktı

Göztepe, tekrarlanan penaltıyı gole çevirince mücadelede 2-1'lik üstünlüğü sağlamıştı.

Olay yaratan penaltı ihlali raporu! Şok gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe cephesi maç sonunda üst üste açıklamalar yaparak ''adaletsizlik'' vurgusu yapmıştı.

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